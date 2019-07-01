مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة داخل مطار بولاية #تكساس الأمريكية

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة من طراز “بيتشكرافت بي إي350- كينج إير” داخل حظيرة طائرات في مطار شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأوضح مسؤولون بولاية تكساس، أن الطائرة انفجرت بعدما اصطدمت في الحظيرة واندلعت فيها النيران عقب مواجهتها مشاكل عند الإقلاع من المطار في ضاحية أديسون.

وسارعت الجهات المعنية إلى إغلاق المطار من أجل إطفاء حريق الطائرة، ومحاولة إنقاذ الركاب الذي قتلوا جميعاً في الحادث.