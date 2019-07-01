أسعار_الذهب اليوم الاثنين.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 170 ريالًا لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 155.83 ريال. كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 148.75 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 127.50 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 99.17 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 85 ريالًا، وسجلت أسعار أوقية الذهب 5,287 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,190 ريالًا.

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