شكرا لقرائتكم إيران تقارن الآلية المالية الأوروبية بـ "سيارة بلا وقود" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – "الحياة" | منذ ساعتين في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 20:56

وصف المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي الآلية المالية التي شكّلها الأوروبيون لتسهيل التجارة مع طهران والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها، والمعروفة بـ "إنستكس"، بأنها مثل "سيارة جميلة جداً بلا وقود".



وكانت هيلغا شميد، مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أعلنت أن الآلية "تعمل الآن، (مع) المعاملات الأولى قيد المعالجة"، مشيرة إلى أن مزيداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنضمّ إليها.

جاء ذلك بعدما رعت موغيريني اجتماعاً في فيينا الجمعة لمندوبي الدول الخمس (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) الموقعة على الاتفاق النووي، إضافة إلى إيران التي مثلها نائب وزير الخارجية عباس عراقجي.

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وقال عراقجي بعد الاجتماع إن ما تم الاتفاق عليه يشكّل "تقدّماً جيداً"، واستدرك: "ما زال غير كاف ولا يفي بتوقعات إيران". وتابع أن الأوروبيين أكدوا أن الآلية المالية "باتت الآن جاهزة والمعاملات الأولى تتم معالجتها". واستدرك: "كي تكون إنستكس مفيدة لإيران، على الأوروبيين شراء نفط منها أو التفكير في خطوط ائتمان لهذه الآلية".

في السياق ذاته، اعتبر تخت روانجي أن "الآلية بوضعها الحالي ليست كافية، وهي من دون مال تشبه سيارة جميلة جداً بلا وقود". وأضاف: "الأوروبيون لم يؤدوا عملاً ملموساً في سياق تطبيق الاتفاق النووي، بعد خروج الولايات المتحدة منه. لا يمكننا مواصلة تنفيذ الاتفاق أحادياً، وألا نستفيد من منافعه".

وتابع: "لا مشروع لدينا للخروج من الاتفاق... لا يمكننا أن نصبر أكثر كما أننا لا نهدد أحداً ولا نحدّد مهلة لأحد. الحرب لا تخدم مصلحة أحد ولا يمكن لأحد أن يتكهّن كم سنة ستطول".

أما محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همّتي فدعا إلى "تحييد الآلية الأوروبية عن إطار قواعد العقوبات الأميركية"، مشدداً على وجوب "أن تشمل كل السلع غير المحظورة، إلى أن يتوسّع نطاقها وتشمل كل السلع".