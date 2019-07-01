شكرا لقرائتكم تقليص إضافي لموازنات قوات الأمم المتحدة للسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 19:57

توصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق مبدئي لخفض موازنة نحو 12 بعثة سلام حول العالم بـ 65 مليون دولار، بين تموز (يوليو) 2019 وحزيران (يونيو) 2020.



وأشار مصدر ديبلوماسي إلى أن دولاً، بينها الولايات المتحدة، أبدت مزيداً من الاعتدال في طلبات الخفض، عكس السنوات الماضية. ولفت ديبلوماسي آخر إلى أن الحديث يدور "حول رقم أقلّ من المتخيّل".

وبلغت موازنة الأشهر الـ 12 الأخيرة لعمليات حفظ السلام، التي تضمّ حوالى 100 ألف جندي دولي، 6,689 بليون دولار بعدما لامست 8 بلايين قبل سنوات.

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واقترح الخبراء الماليون للأمم المتحدة على الدول الأعضاء رقماً أدنى بـ 50 مليون دولار من المبلغ الذي طلبه الأمين العام أنطونيو غوتيريش. وبعد مفاوضات شاقة استمرت أسابيع، قررت الدول خفض 65 مليون دولار، علماً أن الموازنة السابقة قُلِصت 122 مليوناً.

وسيتركّز هذا الخفض على البعثات الأكثر كلفة للأمم المتحدة، خصوصاً في مالي وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية، أو في جنوب السودان.

وكانت الولايات المتحدة اقترحت في بداية المفاوضات تقليصاً بـ 150 مليون دولار، في مقابل 196 مليوناً اقترحتها روسيا، و40 مليوناً اقترحها الأفريقيون و49 مليوناً اقترحها الأوروبيون.

وتعدّ الولايات المتحدة أبرز مساهم في عمليات الأمم المتحدة، تليها الصين واليابان. ويساهم الأوروبيون بثلث الموازنة السنوية لبعثات السلام، وهي غير موازنة تسيير المنظمة الدولية (نحو 5,4 بليون دولار).