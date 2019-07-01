شكرا لقرائتكم غوايدو يندّد بوفاة ضابط في سجون مادورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 19:55

ندد زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو بوفاة ضابط "تعرّض لتعذيب" خلال احتجازه، بعد اتهامه بالمشاركة في محاولة "انقلاب" على الرئيس نيكولاس مادورو.



وذكر أن النقيب رافاييل أكوستا أريفالو "قُتل بعدما عذبه رفاق سلاحه الذين يطيعون أوامر الديكتاتور"، في اشارة الى مادورو. وأضاف أن الحكومة "ستحاول جعلنا نعتقد بأنه وقع أو تعثر. لكن لا، لقد قُتل".

وأعلن أنه سيحيل الملف على الحكومات الأجنبية ومفوّضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه التي زارت كراكاس الأسبوع الماضي، ودعت إلى إطلاق المعارضين السياسيين المحتجزين، وعددهم حوالى 800 وفق منظمة "فورو بينال" غير الحكومية.

ونقل على حسابه على "إنستغرام" نصاً للمحامية الفنزويلية والناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان تامارا سوخو، المنفية في تشيخيا. وأشارت الى ان أكوستا مثل الجمعة أمام محكمة وهو "على كرسي متحرّك وظهرت عليه آثار تعذيب خطرة".

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وكتبت سوخو على "تويتر": "لم يتكلّم، بل طلب فقط المساعدة من محاميه". وأضافت أنه "لم يكن يسمع جيداً" ولم يكن "قادراً على الحركة"، وكان يقول فقط "النجدة، النجدة". وحمّلت عناصر من إدارة مكافحة التجسس العسكرية مسؤولية مقتله.

وأعلن المدعي العام طارق وليم صعب، المقرّب من مادورو، أن "تحقيقاً موضوعياً، مستقلاً ومحايداً" سيُفتح من أجل تحديد ظروف هذه "الوفاة المؤسفة".

لكن الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو ندد بـ "مقتل" أكوستا، مؤكداً أن المنظمة ستفعل ما أمكن "لتحقيق العدالة".

وينتمي أكوستا إلى مجموعة تضمّ 13 شخصاً، أوقفوا لاتهامهم بالتورط بمحاولة "انقلاب" فاشلة استهدفت مادورو، اعتبرت الحكومة أنها مرتبطة بغوايدو.

وأعلن وزير الإعلام خورخي رودريغيز الخميس احتجاز هؤلاء، مقدّماً "أدلة واعترافات" تثبت "تورطهم" بالمحاولة الانقلابية.