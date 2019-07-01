تركيا تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية: عملياتنا ستتواصل بحزم

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، إنه "جرى استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية لدى أنقرة عصام محمد، إلى الوزارة"، مؤكدا أن تركيا "ستواصل بحزم" عملياتها ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

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وبين أقصوي أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة العراقية بأنه "لا يمكن قبول التصريح" الذي صدر، من الجانب العراقي استنادا إلى مزاعم حول وجود خسائر بين المدنيين خلال عمليات تركيا ضد "بي كا كا".

وأوضح أن "تصريح سلطات الإقليم الكردي في شمال العراق حمل "بي كا كا" المسؤولية فيما يتعلق بالعملية التي نفذت ضمن مناطق الإقليم، بينما تصريح الحكومة الاتحادية في بغداد لم يشر حتى إلى "بي كا كا"."

وشدد على أن هذا التصريح "لا يتوافق مع الزخم الإيجابي الذي بدأ في العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال الزيارات رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة"، كما أكد أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال بأن "تركيا تحترم سيادة العراق، ولذلك يجب على بغداد ألا تسمح بوجود الإرهابيين على أراضيها".