إرضاء لزوجته الأولى.. مزارع يقتل طليقته ويلقي جثتها في بئر صرف بأسيوط

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أقدم مزارع على قتل طليقته التي هي أرملة شقيقه بضربها على مؤخرة رأسها وإلقائها في بئر صرف صحي ظنا منه أن جسده سيتحلل، وذلك إرضاء لزوجته الأولى التي أصابتها "الغيرة" منها، بعد أن أجبره والده بالزواج من المجني عليها، بعد وفاة والده لتربية أبناء شقيقه بقرية الشيخ عون الله بأبنوب في محافظة أسيوط.

بدأت الواقعة عندما أخطر العميد حمدي هاشم رئيس مباحث مديرية أمن أسيوط، من المقدم محمد جمال عبد الناصر رئيس مباحث مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ من أهالي "صابرين م. ص." 29 سنة، بتغيبها عن منزلها دون معرفة الأسباب، وفي وقت لاحق ورد بلاغ من طليق المجني عليها بالعثور على جثتها داخل بئر صرف صحي.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث مركز شرطة القوصية وفرق الإنقاذ وجرى انتشال جثة الفتاة من بئر الصرف الصحي ونقلها إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتشكل فريق بحث برئاسة العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية والعميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام، والعقيد محسن شريت مفتش الأمن العام، وبمشاركة فريق مباحث مركز شرطة القوصية وبدأ فريق البحث في فحص علاقة الفتاة بأسرتها وجيرانها وآخر مشاهداتها في المنزل وعلاقتها الأسرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليها مطلقة من شقيق زوجها الأول المتوفى، وأن زواجها منه لم يستمر إلا شهرين فقط.

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ووصل بلاغ بانتحار "م. ف. ر" والد طليق المجني عليها ورزجها الأول.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليها أم لأبناء من زوجها الأول الذي توفي من فترة، ونظرا لصغر سنها وعدم وجود عائل لها طلب والد زوجها "حماها" من نجله أن يتزوج أرملة شقيقه لمساعدتها في تربية أبناء شقيقه ولكون هذا النجل متزوج من أخرى وله منها أبناء مما دعى زوجته لترك المنزل وبدأت في رفع دعاوى قضائية عليه، وبعد تدخلات وافقت على العودة شرط أن ينفصل عن أرملة شقيقه وبالفعل وافق على الانفصال.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الواقعة "م. ف." 30 سنة، طليق المجني عليها بعد أن تسلل ليلا وضربها بشومة على مؤخرة رأسها ثم كتم أنفاسها، وسحبها حتى بئر مياه الصرف الصحي وألقاها في البئر، ظنا منه بأن جسدها سيتحلل، إرضاء لزوجته الأولى.

وأضافت التحريات أن والد المتهم أقدم على الانتحار بتناول أقراص سوس القمح السامة، وذلك حزنا على زوجة نجله.

وحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أشرف مرسي بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.