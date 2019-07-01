شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات ليلية عنيفة شهدتها خطوط التماس بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل مراسل "سكاى نيوز عربية" فى اليمن عن مصادر عسكرية وميدانية، إن مواجهات ليلية عنيفة شهدتها خطوط التماس بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثى الموالية لإيران، عقب شنّها هجومًا واسعًا باتجاه المناطق المحررة فى مدينة الحديدة.

وأفادت المصادر أن القوات المشتركة قامت بعملية نوعية، ردًا على تصعيد الميليشيات ومحاولتها التقدم صوب الأحياء المحررة، دمرت خلالها مخابئ مُستحدثة للمتمردين داخل مدينة الحديدة.

وأوضحت المصادر أن القصف استهدف عناصر الميليشيات، عقب رصد محاولات للتقدم من محيط "جولة الحلقة" و"معسكر الدفاع الساحلى" صوب الأحياء السكنية المحررة فى شارع "الخمسين" داخل مدينة الحديدة.

وذكرت المصادر عن دفع الميليشيات مزيدًا من القوات صوب منطقتى "الجبليّة" جنوبى مديرية التحيتا، و"الجاح" بمديرية بيت الفقيه.

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وفى تطور آخر شنت قوات الجيش الوطنى هجوماً واسعاً على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية، الواقعة بين محافظتى "الجوف" و"صعدة"، شمالى اليمن.

وتمكنت قوات الجيش، خلال العملية، من السيطرة على أجزاء واسعة بسلسلة “شعير” الجبلية، بالإضافة إلى تحرير "تبّة القناصين" بمديرية الحشوة، مكبدةً الميلشيات خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد.

وبالتزامن مع ذلك، شنت مدفعية قوات الجيش الوطني، ومقاتلات التحالف العربى قصفًا مكثفاً على مواقع وتجمعات الميليشيات، بالمناطق ذاتها.