شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام لقوة دفاع البحرين يشيد بالتطور والتقدم القتالى بالحرس الملكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين فى مكتبه بالقيادة العامة، اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكى.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالجهود الطيبة لقائد الحرس الملكى وعمله الدؤوب، فى كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التطور والتقدم القتالى والإدارى بالحرس الملكى لقوة دفاع البحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر القائد العام لقوة دفاع البحرين يشيد بالتطور والتقدم القتالى بالحرس الملكى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.