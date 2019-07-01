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القائد العام لقوة دفاع البحرين يشيد بالتطور والتقدم القتالى بالحرس الملكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين فى مكتبه بالقيادة العامة، اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكى.

 

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بالجهود الطيبة لقائد الحرس الملكى وعمله الدؤوب، فى كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التطور والتقدم القتالى والإدارى بالحرس الملكى لقوة دفاع البحرين.

 

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