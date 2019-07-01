شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قياديين مرتبطين بتنظيم القاعدة فى قصف بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل قياديان في تنظيم "حراس الدين" المرتبط بتنظيم القاعدة، في قصف صاروخي شمال غرب سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم،الأحد، إن القياديين، أحدهما تونسي وآخر جزائري الجنسية.

Advertisements

وأضاف أن القصف الذي لم يعرف مصدره ، أسفر كذلك عن إصابة 14 مقاتلا آخرين.