دقلو يتهم قناصة بإطلاق النار على مدنيين وعسكريين في السودان

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو الأحد، أن قناصة أطلقوا النار على 5 مدنيين و3 من قوات الدعم السريع شبه العسكرية فيما تستمر التظاهرات المطالبة بحكم مدني.

وقال الفريق دقلو: "هناك قناصة يطلقون النار على الناس، أصابوا 3 من عناصر الدعم السريع وربما 5 أو 6 مواطنين"، مضيفاً "هناك مندسين يريدون تغيير التقدم الحاصل".

ولم يذكر دقلو إذا كان هناك قتلى، ولم يتسن على الفور تأكيد تصريحاته من مصدر مستقل.

وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء السودان احتجاجاً على المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

والتحرك هوالأكبر منذ فض الاعتصام أمام قيادة الجيش، أين قتل العشرات وأصيب المئات عندما هاجم مسلحون بلباس عسكري ساحة الاعتصام وأطلقوا النار على المتظاهرين.

وقال دقلو أمس السبت، إنه لن تسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل التظاهرة، وقال: "هناك مخربين، هناك أناس عندهم أجندة مدسوسة. نحن لا نريد مشاكل".

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