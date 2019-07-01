الان تتابع وفاة النجم المصري الشهير عزت ابو عوف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

توفي النجم المصري عزت أبو عوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع أمراض في القلب والكبد.

ونقلت مواقع مصرية عن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، قوله إن أبو عوف توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 71 عاما، فيما لم يتحدد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

كما غرد الفنان المصري الشاب، محمد عادل، على تويتر بالقول “إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا رب، الفنان خفيف الروح، متعدد الموهبة عزت أبو عوف، في ذمة الله”.

وكشفت تقارير محلية، قبل نحو شهر، أن النجم المصري الشهير يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، فيما لم تكشف طبيعة أزمته الصحية آنذاك.

Advertisements

وفي أول يونيو المنصرم، قالت مها أبو عوف إن حالة شقيقها حرجة جدا، مضيفة “ما زال يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة”.

وظهر أبو عوف مؤخرا في إحدى الإعلانات خلال شهر رمضان، أما آخر أعماله فكانت مسلسل “الأب الروحي 2″، للمخرج تامر حمزة.

واشتهر الراحل بأدواره المتنوعة عبر مسيرة فنية حافلة وطويلة، والتي تراوحت بين الكوميديا والشر، فضلا عن إسهامات موسيقية في بداية حياته الفنية مع فريق “فور إم” الذي جمعه لسنوات مع شقيقاته الأربعة.

ومن أشهر أعمال عزت أبو عوف أفلام “آيس كريم في جليم”، و”طيور الظلام”، و”واحد من الناس”، و”عودة الندلة”، و”عبود على الحدود”، و”بخيت وعديلة 2″، وغيرها.

كما تألق في أعمال تلفزيونية بينها “هوانم جاردن سيتي” و”زيزينيا” و”نصف ربيع الآخر”.