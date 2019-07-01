شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل فلسطينيًا من عانين غرب جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابًا فلسطينيًا من بلدة عانين غرب جنين، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية "واس". وذكرت مصادر محلية فى جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت راضى يحيى خضور، من القرية، أثناء وجوده قرب قرية أم الريحان الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصرى.

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