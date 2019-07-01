إيران تلغى تأشيرة السفر للمواطنين الصينيين

أعلن مساعد منظمة السياحة الإيرانية، ولى تيمورى، السبت، أن الحكومة ألغت تأشيرة دخول الصينيين إلى إيران من طرف واحد، بحسب "روسيا اليوم".

وحتى هذا الإعلان، كان الصينيون يدخلون إيران بعد حصولهم على تأشيرة فى المطارات الإيرانية، لكن حكومة روحانى ومن أجل تشجيع السياح الصينيين، قامت بإلغائها.

وعقدت حكومة حسن روحانى آمالها، بعد توقيع الاتفاق النووي، على تطبيع العلاقات مع الغرب، بما يؤدى إلى جذب السياح الأجانب إلى إيران، وهذا ما حصل فعلا، حيث ارتفع عدد السياح الأجانب بشكل ملحوظ، لكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض العقوبات مجددا، أثرا بشكل سلبى على قطاع السياحة فى البلاد.

Advertisements

وقبل أسبوع، أوعز الرئيس الإيرانى إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحمانى فضلي، بأن تقوم الوزارة عن طريق قوى الأمن الداخلى بالعمل على عدم ختم جوازات سفر الوافدين الأجانب.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي، أعلن أن روحانى أصدر إيعازا بعدم ختم جوازات سفر السياح الأجانب فى جميع مطارات البلاد.

وأوضح ربيعى أن هذا القرار اتخذ من أجل مواجهة الإرهاب الاقتصادى الذى تقوم به الولايات المتحدة ضد الشعب الإيراني، وكذلك من أجل جذب المزيد من السياح إلى البلاد.