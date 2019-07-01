- 1/2
- 2/2
بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر الدبلوماسي الذي فضل الكشف عن أسمه لوكالة سبوتنيك إن "السلطات التونسية أصدرت قرارا يمنع بموجبه دخول الشباب الليبيين ما دون الـ 35 عام"، مشيراً إلى أن "القرار ينص على منع الشباب الليبيين القادمين بمفردهم للبلاد ولا يسمح بدخولهم إلا بمرافقة آبائهم معهم".
© REUTERS / HANI AMARA
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله أبلحيق في تصريح لوكالة سبوتنيك: إن "القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح، أعلن حالة التعبئة والنفير العام في البلاد".
وكانت تركيا قد ادعت أن الجيش الليبي اعتقل 6 أتراك، مهددة "برد قوي" في حال لم يتم الإفراج عنهم، وذلك بعد يوم من كشف الجيش الليبي أدلة تؤكد تورط تركيا في دعم إرهابيين بليبيا.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إنه ليس لديه علم بشأن اعتقال أي أتراك.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تتخذ إجراءات جديدة لدخول الليبيين إلى أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.