شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 من مسلحى "داعش الإرهابى" فى عمليتين منفصلتين شمالى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ستة من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى، بعمليتين منفصلتين فى محافظة نينوى شمالى العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربى التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم:"إنه وفقًا لمعلومات دقيقة، تم قتل أربعة إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق فى منطقة عين الجحش جنوب مدينة الموصل بضربة جوية لطيران التحالف الدولى بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".

وأفاد بيان منفصل للخلية، أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وضبط عجلة كانا يستقلانها، كما عثرت على حزام ناسف وبندقية، فضلاً عن دراجة نارية، خلال عملية أمنية نفذتها فى قرية أم هرام غرب مدينة الموصل.