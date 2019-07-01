شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: تركيا تدعم الجماعات الإرهابية وتقاتل على الأرض منذ 2014 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا موجودة على الأرض في ميادين القتال، وتناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا، وهي تقاتل منذ عام 2014 مع الجماعات الإرهابية في بنغازي ودرنة وغيرها من المدن.

وشدد المسماري - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم،الأحد، على أن قوات الجيش الليبي جاهزة ومستعدة لكل الاحتمالات المقبلة.

وأكد أن الجيش الليبي يخوض "معركة حقيقية" مع تركيا على الأرض، مضيفا أنها قامت بإرسال طائرة من دون طيار، إلى مصراتة ولا تزال تدعم الجماعات الإرهابية بشكل متواصل.

Advertisements

وطالب المسماري المجتمع الدولي ودول المنطقة وجامعة الدول العربية، باتخاذ موقف بشأن هذا التصعيد التركي حيال القوات الليبية، التي تمثل الدولة الليبية والبرلمان الليبي الشرعي.

وأوضح أن التدخل التركي أصبح يهدد المنطقة الإقليمية ككل، ونحن الآن في معركة ضد الإرهاب معلنة رسميا منذ 2014، وقد تكشف الآن الدور التركي والقطري أمامنا ووصلنا إلى الحرب المباشرة بين القوات المسلحة الليبية والجيش التركي.