شكرا لقرائتكم توقيف أحد وجوه حرب الاستقلال في الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 18:31

أوقف لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير الجزائري المعروف بنضاله خلال حرب الاستقلال ضدّ فرنسا، في الجزائر، بحسب ما أوردت وسائل إعلام. وأوقف بورقعة في منزله في حيدرة في الجزائر العاصمة، وفق ما ذكر حفيده عماد بورقعة في مقابلة مع موقع إخباري محلي.



واقتيد بورقعة (86 سنة) المؤيد للتظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان (أبريل) الماضي، إلى «ثكنة لأجهزة الأمن» في حي بن عكنون المجاور، بحسب عماد بورقعة.

وذكرت صحيفة «ليبرتيه» أنّ بورقعة «تمكن من التواصل مع أولاده لإبلاغهم بتوقيفه»، ولكن من دون التمكن من الإشارة إلى «مكان تواجده». وأثار التوقيف موجة سخط في البلاد، خصوصاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

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وعبّر «حزب جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر والذي كان لخضر بورقعة أحد مؤسسيه عام 1963، عن «الغضب» إثر عملية الاعتقال. واعتبر ناشطون وصحافيون وجامعيون في عريضة نشرها الحقوقي فاضل بوماله أن «هذا الاعتقال يعتبر انحرافاً خطيراً».

وبينما لا تزال أسباب التوقيف غير معلومة، أشار عماد بورقعة إلى أن جدّه خضع للاستجواب بسبب «تصريحاته ضد رئيس الأركان قايد صالح».

واتهم لخضر بورقعة صالح بأنه يريد أن يفرض «مرشحه» في الانتخابات الرئاسية المقبلة.