شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع رئيس وزراء جزر توفالو تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ،اليوم الأحد، مع رئيس وزراء جزر توفالو، إينيلي سوبواجا دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات منها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.