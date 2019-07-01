ذبح 3 آلاف كلب مع نهاية مهرجان الكلاب فى الصين

قد يكون أسوأ المهرجانات على الإطلاق، وأكثرهم فى سوء السمعة، هو المهرجان والحدث البشع الذى تحتضنه الصين كل عام فى الفترة من يوم 21 يونيو حتى يوم 30 يونيو، وهو مهرجان لذبح وأكل لحوم الكلاب.

وكشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أنه تم ذبح ما يقدر بثلاثة آلاف كلب، في مهرجان الكلاب الصيني يولين.

ويتعرض الحدث المخصص لأكل أفضل صديق للإنسان، والذي تأسس في عام 2010، لانتقادات واسعة النطاق من قبل المشاهير وجماعات حقوق الإنسان، وحقوق الحيوان، الذين يعتبرون الحدث همجيا، وغير مقبول.

وفي يوم الجمعة، 21 موعد انطلاق المهرجان، تم إدخال إحدى الناشطات الحقوقية، إلى المستشفى بعد أن أصيبت فوق رأسها عندما حاولت إطلاق سراح الكلاب من مستودع في المدينة، بعد أن تعرض لها تجار الكلاب بالضرب، خلال محاولاتها إنقاذ بعض الكلاب من قفص مغلق ومحاولات تهريبهم.

وفي بداية المهرجان الذي استمر 10 أيام، وانتهى الأحد، سلمت جمعية حقوقية عريضة موقعة 1.5 مليون توقيع لجهة صينية رسمية، لرفض فعاليات المهرجان.