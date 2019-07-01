شحنات غذاء إماراتية للمديريات المحررة بالساحل الغربي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّمت دولة الإمارات مساعدات غذائية لأهالي منطقة غليفقة بمديرية الدريهمي وأهالي مديريتي الخوخة وموزع، استفاد منها أكثر من 9600 نسمة ضمن المساعدات الإنسانية والمبادرات والأنشطة المتواصلة التي تنفذها في كل المناطق والمديريات المحررة بالساحل الغربي.

وأكد ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتوفير كل الاحتياجات الأساسية لمختلف الأسر اليمنية على امتداد الساحل الغربي بجانب التزامها الإنساني باستكمال تطبيع الأوضاع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين في الساحل الغربي، عبر تنفيذ المزيد من المشاريع والمبادرات الإنسانية والخدمية والتنموية والاجتماعية الملبية لاحتياجاتهم.

من جهتهم ثمّن المستفيدون من المساعدات جهود ودعم دولة الإمارات الذي شمل مديريات الدريهمي والخوخة والوازعية وبقية مديريات الساحل الغربي المحررة.. مؤكدين أن المساعدات الغذائية التي تم توزيعها على أهالي غليفقة والخوخة والوازعية تأتي في إطار المساعدات المستمرة التي تلبي احتياجاتهم الأساسية بشكل كامل.

يذكر أن دولة الإمارات وزعت - عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر» - منذ بداية عام التسامح 2019 حتى منتصف شهر يونيو الجاري، أكثر من 83 ألف سلة غذائية متكاملة، استفاد منها أكثر من 581 ألف نسمة، موزعين على 9 مديريات هي «ذو باب والمخا والوازعية وموزع والخوخة والتحيتا وحيس والدريهمي والحالي».(وام)