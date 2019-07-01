السيسي: مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية

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أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، بفضل الله، وبإصرار الشعب وإرادته، وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة، أن تحمي الوطن الغالي من الوقوع في هُوّة الفوضى والتمزق والصراعات.

وأضاف في كلمة أمس الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، أن «مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية، التي حاولت إنهاك الدولة وإضعافها، فخاضت العملية الشاملة بسيناء، التي سالت فيها دماء شهدائنا الأبرار على تلك الأرض الطيبة، للقضاء على قوى الشر والظلام، ونجح رجال قواتنا المسلحة وشرطتنا البواسل، في حماية الوطن وكرامته، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان، كمركز للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، لا تخفى مخاطره على أحد».

وأشار إلى أن «ثورة يونيو، حية في ذاكرة هذا الجيل، الذي انتفض مدافعاً عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه، وهي وطنيته، وهويته المصرية الأصيلة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة، التي أحاطت بتلك الأيام عام 2013، إلا أنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة».

وأوضح أن «هذا الشعب أصيل ووفي، وارتباطه بوطنه وهويته، يعلو عنده فوق أي انتماء، وفوق أي مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود، سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن». وقال السيسي: إن جموع الشعب المصري، رسمت في ثورة الثلاثين من يونيو طريقاً نسير عليه، يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره، لتصبح مصر دولة متقدمة، توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادي والعشرين، وفي نفس الوقت، استطعنا أيضاً وضع أسس متينة وراسخة، لاقتصاد حديث متقدم.

وجدد السيسي، العهد بأن نحفظ ونصون مصر.. لا نبخل بجهد أو عطاء، مضحين بكل غال ونفيس، لنبني وطناً يستحقه أبناؤنا وأحفادنا، واضعين مصلحة الوطن قبل أي اعتبار.. متمسكين بتحقيق أحلامنا، ومتسلحين بالعزم والإرادة، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، للنهوض بمصر على جميع المستويات، وتحقيق نقلة نوعية، تكون شاهداً على إسهام هذا الجيل، ودوره التاريخي في مسيرة الوطن نحو الاستقرار والتقدم والرخاء.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر أمني مصري، أمس الأحد، بإصابة خمسة مجندين من الشرطة جراء انفجار عبوة ناسفة، استهدف دوريتهم على الطريق الدولي الشيخ زويد- رفح بمحافظة شمال سيناء.

وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة أمنية حال تمشيطها لطريق الشيخ زويد- رفح الدولي، ما أسفر عن سقوط خمسة مصابين من الجنود بشظايا متفرقة بالجسد وحروق. وأفاد مسؤول أمن مصري، أمس الأحد، برفع حالة التأهب القصوى، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محافظة شمال سيناء، وعلى الحدود مع قطاع غزة، خشية من عمليات إرهابية في سيناء خلال الذكري السادسة ل«ثورة 30 يونيو».

وقال اللواء رضا سويلم، مدير أمن شمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية إن قوات الأمن وبتعاون مع قوات الجيش، قامت بإجراءات أمنية في مداخل ومخارج سيناء وعلى الطرق السريعة وفي الميادين وفي داخل المدن والقرى وعلى الحدود مع غزة و«إسرائيل»، صباح أمس، تحسباً وخشية من حدوث أي أعمال إرهابية أو أحداث شغب.

وأكد سويلم، استعداد قوات الأمن لأي أحداث جديدة في سيناء، مشدداً على مواصلة الحملات الأمنية في كل شبر في سيناء إلى حين القضاء على الإرهاب نهائياً.

من ناحيه أخرى, هنأ مجلس النواب الشعب المصري، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، مضيفاً أنه على الشعب المصري، أن يقارن بين مصير مصر وباقي الدول العربية ليعلم كيف نجحت تلك الثورة في الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها.

وأوضح في بيان، أن وقوف القوات المسلحة والشرطة بجانب إرادة المصريين، أفشل كافة المخططات التي كانت تستهدف الدولة المصرية، مضيفاً أن الدولة المصرية عبر العصور هي صمام أمان واستقرار الدول الإسلامية والعربية، وأي فوضى فيها كانت ستظهر نتائجها على كافة دول الشرق الأوسط.

وأضاف أنه في الوقت الذي يناقش المصريون فيه وجود بعض المشاكل الاقتصادية، نرى شعوب بأكملها لا ترى أي أمن أو استقرار وتعيش الأسرة الواحدة في شتات بين دول عدة، مؤكداً أن هناك العديد من الجماعات، كانت تحاول إحداث الفوضى وتقوم بالتحريض على القوات المسلحة لكسر العمود الفقري لمصر وهو جيشها.