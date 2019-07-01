أمريكيون يعبرون إلى كندا لشراء الإنسولين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاز أمريكيون، الحدود الكندية الأمريكية، أمس الأول، سعياً إلى شراء الإنسولين بأسعار معقولة، ولزيادة الوعي «بأزمة سعر الإنسولين» في الولايات المتحدة.

وذكرت دراسة، أن متوسط تكلفة الإنسولين، سنوياً في الولايات المتحدة، زاد للضعف تقريباً عام 2016 إلى 5705 دولارات من 2864 دولاراً في 2012. وغرد كوين نيستروم، المسؤول في منظمة «تي.1 إنترناشيونال» خلال مايو الماضي، على «تويتر»، بأن سعر قنينة الإنسولين في الولايات المتحدة، يسجل 320 دولاراً، بينما يباع نفس العلاج في كندا تحت اسم مختلف بسعر 30 دولاراً فقط.

وبدأت مجموعة، أطلقت على نفسها اسم «قافلة إلى كندا»، رحلتها من مدينة مينابوليس في ولاية مينيسوتا، وتوقفت عند صيدلية في مدينة لندن بإقليم أونتاريو الكندي، أمس الأول، لشراء عقار يعالج مرض السكري من النوع الأول.