شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل التواصل بريئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

عبدالله السويجي

يتهم كثيرون وسائل التواصل الاجتماعي بالوقوف خلف مشاريع تدمير الأجيال عن طريق نشرها مواد إعلامية مضللة ومشبوهة ومُفسدة للأخلاق والقيم.

وتأتي هذه الاتهامات في محاولة لتبرئة أنفسهم من تُهم إهمال تلك الأجيال وعدم الاضطلاع بالأدوار التثقيفية والتعليمية والتربوية، وعدم وضع مناهج تعليمية قوية تحصن النشء وتقوّيه في مواجهة تدفق المعلومات والمواد المصورة والمسموعة والمطبوعة وغيرها، وعدم أداء الدور الأسري الموجه للأجيال، أي عدم التفرغ لهم ومحاورتهم وتنويرهم. فيجدون أسهل طريقة لرد التهمة عنهم والتقصير في واجباتهم في اتهام وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا في السابق يصفون تلك المواد بالغزو الفكري.

ولا بد من القول هنا: إن توفّر أو تكوين الفراغ يؤدي بالضرورة إلى ملئه من قِبل الآخر، والآخر قد يكون دولة أو منظمة أو جمعية أو فرداً، وهي النظرية العسكرية ذاتها التي تقول: إن وجود فراغ في جبهة ما سيسمح للعدو بالتسلل إليها، واختراق التحصينات إن كانت في الجبهة الداخلية أو الجبهة العسكرية.

إن الأداة أو أي جهاز أو اختراع أو منظومة أو برنامج تُحدَّد مخاطرها أو فوائدها وفق استخدامها، فالهاتف الذكي على سبيل المثال جرى صنعه وتزويده بالإنترنت وآلة تصوير وذاكرة قوية وبرامج للدردشة، وذلك لنتمكن من الاستفادة من الشبكة العالمية للمعلومات، وهذه الشبكة تحتوي على مواد مصورة جادة ومفيدة، كما تحتوي على مواد غير أخلاقية وأخرى سامة، ويعتمد أثر استخدامها على اختيار الفرد وقدرته على تمييز الغث من السمين، الذي يمكنه استخدام الجهاز كأداة تعليمية معرفية أو أداة للعبث والإفساد.

المشكلة الكبيرة التي كشفت عنها وسائل التواصل الاجتماعي تتمثل في رغبة الناس وحبهم للظهور، وقد استبدت هذه الرغبة بكثيرين إلى درجة أصبحوا معها يأتون بغرائب الأفعال وفحش الأقوال وتفاهة التصريحات حتى يلفتوا الانتباه ويجمعوا أكبر عدد من المتابعين ونقاط الإعجاب والمشاهدة، حتى لو قادهم هدفهم إلى مهاجمة شعوب شقيقة، وشتمها والحط من قدرها، أو الاستهتار بأماكن دينية ذُكرت في القرآن الكريم. وهم بذلك يظهرون جهلهم بالتاريخ والدين وأصالة الشعوب، فيثيرون فتنة خطرة، لأن التهجم سيواجه بتهجم آخر، وهكذا حتى تتحول المسألة إلى ما يشبه حرباً أهلية في ظل تفشي الجهل والأمية والرعونة وعدم اتباع آداب الحوار، وفي المحصلة نصبح جميعاً عنصريين وحاقدين، وأعني المشاركين في هذه النقاشات. ولننظر قليلاً فقط إلى نماذج في اليوتيوب أو الإنستغرام أو تويتر، لنكتشف استعداد كثيرين ليصبحوا أعداء أو يخلقوا أعداء.

انتشر خلال الأسبوع الماضي فيديو لأحد الناشطين العرب على وسائل التواصل الاجتماعي قلل فيه من شأن المسجد الأقصى والمقدسيين.

هذا نموذج فقط لسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واللهاث خلف الشهرة والنجومية حتى لو كانت على حساب أبناء شعبه وسمعتهم علماً أنه لا يمثل إلا نفسه.

جميل أن يكون لدينا في الإمارات قانون للجرائم الإلكترونية، يحاسب أي شخص يستخدم هذه الاختراعات الحضارية بطريقة خاطئة، وحبذا لو تطلع بقية الدول على تجربة الإمارات في هذا المجال، لأن القانون خفف الكثير من المشاكل، وأسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتفاهم بين المستخدمين.

وسائل التواصل الاجتماعي بريئة من التهم الموجهة إليها، والمتهم هو المستخدم وليس المنتج، والعبرة في الأداء وليس الأداة، والمنع لن ينفع في إعاقة الانتشار، والرادع الحقيقي، إضافة إلى القانون، هو أخلاق الإنسان وتربيته ومنظومة قيمه ووطنيته وانتمائه لشعبه ووطنه، لأن أي تغريدة ستؤثر سلباً أو إيجاباً في صورة المجموعة، وتسهم في تقوية الجبهة الداخلية أو زعزعتها.

[email protected]