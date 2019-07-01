وثائق سرية تكشف تجسس القوات التركية على قطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وثيقة سرية أن القوات التركية المنتشرة في قاعدة عسكرية في الدوحة تقوم بمراقبة التطورات الدبلوماسية والسياسية في قطر يومياً، وتبلغ مقر القيادة العسكرية التركية من خلال قناة آمنة، بحسب ما نشره موقع «Nordic Monitor».

ووفقاً لوثيقة من 4 صفحات، حصل عليها الموقع،راقبت وحدة القوات البرية التركية بالدوحة التطورات اليومية في قطر وأرسلت تقارير إلى تركيا.

وتتضمن الوثيقة، الموقعة في 14 يوليو 2016 بواسطة الرائد مراد عير، اعتمدها المقدم علي تشكان، مقتطفات من مقابلة مع السفير الفرنسي بقطر، إريك شيفالييه، شملت تقديم عدد من الشركات الفرنسية في قطر وتطوير آفاق جديدة للنفط ومدرسة فرنسية وحجم التجارة. كما اشتملت الوثيقة على معلومات بشأن اتفاقية بين جامعة مانشستر متروبوليتان والسلطات القطرية بهدف إيفاد طلاب أكاديمية الشرطة لبريطانيا لحضور دورة تدريبية لغوية.

واشتملت الوثيقة على طلب من الضباط بقطر من قياداتهم بمقر القيادة الحصول على موافقة من المسؤولين القطريين لمواصلة عمل تأسيس وجود دائم للقوات التركية في قطر.

وبالطبع تم الإبلاغ في سياق الوثيقة عن الروتين اليومي للقوات المتمركزة في القاعدة التركية مثل التدريبات والاجتماعات. وجرى إرسال التقرير عبر وحدة اتصالات آمنة.

في وقت إعداد التقرير، بلغ العدد الإجمالي للقوات التركية في قطر 16 ضابطاً و20 ضابط صف و93 جندياً.