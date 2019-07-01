مقتل خمسة إرهابيين وانطلاق عملية عسكرية في صحراء الأنبار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات



أحبطت القوات العراقية، أمس، محاولة إرهابية لتفجير سيارة مفخخة في الرمادي بمحافظة الأنبار، كما تمكنت من قتل خمسة إرهابيين حاولوا التسلل عبر الحدود قادمين من سوريا، في وقت أعلنت قوات عراقية مشتركة، انطلاق عملية عسكرية واسعة بإسناد طيران الجيش في مناطق تشهد تحركات ل«الجماعات الإرهابية» غربي محافظة الأنبار، في حين اندلعت اشتباكات في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، بين قوات الأمن ومحتجين غاضبين على تردي الخدمات في المحافظة.

وذكرت قيادة شرطة الأنبار، أن «جهوداً بذلت أمس، من قبل قائد الشرطة الفريق هادي رزيج مع الضباط في مديرية مكافحة الإجرام وجهاز المخابرات ولمدة أسبوع كامل، ونتيجة لهذه الجهود تم ضبط وإحباط سيارة مفخخة كانت العناصر الإرهابية تنوي تفجيرها أمس في مدينة الرمادي». وأضافت، أن «ذلك كان سيؤدي إلى خسائر كبيرة بأرواح الأبرياء وممتلكاتهم، لكن تم إحباط هذه العملية والقبض على الخلية الإرهابية».

ومن جانبه، قال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، إن «وحدات عراقية حدودية، تمكنت من قتل خمسة عناصر إرهابية حاولت الاقتراب من خط الحدود العراقية السورية شمالي منطقة طريفاوي».

ومن جهة أخرى، ذكر قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، أن «بعض المناطق المستهدفة من العملية العسكرية، تشهد تحركاً ملحوظاً لأفراد «داعش» الإرهابي وفق معلومات استخبارية دقيقة».

وأشار إلى أن العملية «تهدف إلى معالجة الأهداف وفق الخطة المعدة من قبل قيادة عمليات الأنبار للحشد والألوية المشتركة في العملية».

وأضاف أن «العملية تشمل صحراء الرمادي الغربية (مناطق قاعدة سعد ورأس العجرمي ورأس العود ورأس النسر والناظرة والحسينية وزور حوران وقرى دحام الحرج والكعرة وام العوادين وسد الملصي)؛ حيث تشهد هذه المناطق، تحركات للجماعات الإرهابية، وستكون أهدافاً للعملية».

ولفت إلى أن «هذه المناطق في حال تأمينها ستؤثر إيجاباً في الوضع الأمني لغربي البلاد».

وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر عراقية، أن الاشتباكات في محافظة ذي قار، وقعت بعدما حاصر المحتجون المجلس البلدي لقضاء الإصلاح في المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو، نشرت على شبكات التواصل، محتجين غاضبين خارج مقر المجلس، الذي كان فيه أعضاؤه، وكان بعضهم يلوح بالأعلام العراقية، فيما أشعل آخرون الإطارات المطاطية، وطالب المحتجون المجلس البلدي بتنفيذ الوعود التي أطلقوها بشأن إصلاح الخدمات المتردية.