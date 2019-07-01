المتفوقون يتجمعون في «أوائل الطلبة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، يوم السبت من كلّ أسبوع، وبالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، وهيئة التعليم الخاص بالشارقة، مسابقة «أوائل الطلبة»، التي تجمع في منافساتها نخبة من طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة الأوائل في الإمارة، ضمن المراحل التعليمية «الابتدائي، والإعدادي، والثانوي»؛ ليخوضوا تحدياً معرفياً وعلمياً يعكس المستويات المتقدمة للتعليم في الإمارة.

البرنامج من إخراج مهند كريم، ومساعد منتج أسماء السويدي، ويتوزّع الطلبة المشاركون في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي عبد الرؤوف أميره، على فريقين، الأول يضم 3 طلاب من نفس المرحلة التعليمية، يواجهون 3 من زملائهم في تنافس على أسئلة علمية ضمن مواد «اللغة العربية، والاجتماعيات والتربية الوطنية، والتربية الإسلامية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية»، ليتم طرح سؤال من المواد التي يختارها الفريق من كل مجموعة، ويتنافس بها الطلاب المتميزون الذين تم اختيارهم للمشاركة من قبل مجلس الشارقة للتعليم، وهيئة التعليم الخاص بالشارقة.

أكد نجم الدين هاشم، المنتج المنفذ للبرنامج أن الهيئة تسعى لتعزيز معارف الطلاب، وتكريس ثقافة الإبداع والتنافس في داخلهم، مشيراً إلى أن المسابقة تحتفي بنماذج موهوبة وواعدة من الطلاب الأوائل، وتظهر خبراتهم ومعلوماتهم لتسليط الضوء بشكل أكبر على هذه النماذج المشرفة.

وأضاف: المسابقة فضاء مثالي للطلاب المبدعين ليتنافسوا فيما يمتلكونه من معلومات قيمة تعلموها في مدارسهم، ما يتيح الفرصة أمامهم للارتقاء بها وتعزيزها، من هذا المنطلق سعينا لاستقطاب نخبة من الطلاب والطالبات الذين استطاعوا أن يحرزوا أعلى المراتب العلمية، ويمثلوا مدارسهم، ويعكسوا الواقع التعليمي المتميّز الذي تعيشه إمارة الشارقة.