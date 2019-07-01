شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن الوكالة العربية السورية للأنباء، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ على سوريا من المجال الجوي اللبناني مستهدفة مواقع عسكرية في حمص ومحيط دمشق.

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