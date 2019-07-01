رويترز: دفاعات سوريا الجوية تحبط هجمات صاروخية على أطراف دمشق وحمص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية السورية أحبطت هجمات صاروخية استهدفت أطراف العاصمة دمشق ومدينة حمص . ولم تتوافر معلومات أخرى.

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