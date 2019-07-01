اخبار الخليج

قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات الحوثية في قصف لقوات التحالف بمحافظة حجة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات الحوثية في قصف لقوات التحالف بمحافظة حجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي في قصف من طائرات تحالف دعم الشرعية، ومدفعية الجيش الوطني اليمني في شمال غرب محافظة حجة.

 

وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني اليمني ، في بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية ، مساء اليوم الأحد ، إن طائرات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيات في قرية الطينة بمديرية مستبأ، وأسفر القصف عن تدمير عدد من الآليات العسكرية، ومقتل جميع من كانوا بداخلها.

Advertisements

 

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني اليمني حشودا وتعزيزات للميليشيات في مناطق متفرقة من مديريات حيران وحرض وعبس ومستبأ.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات الحوثية في قصف لقوات التحالف بمحافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا