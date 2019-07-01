شكرا لقرائتكم خبر عن رويتر: وكالة السودان للأنباء: سقوط 7 قتلى فى احتجاجات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة السودان للأنباء عن مسئول فى وزارة الصحة قوله أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 181 آخرون فى الاحتجاجات التى شهدتها البلاد اليوم الأحد. والاحتجاجات كانت الأكبر منذ مداهمة قوات الأمن لمخيم اعتصام سلمى أمام وزارة الدفاع قبل ثلاثة أسابيع.

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