جيش "حفتر" يقر باعتقال تركيين اثنين

إسطنبول/ الخليج 365

أقر جيش اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، باعتقال تركيين اثنين.

وزعمت ميليشيات حفتر أن اعتقال التركيين الاثنين جاء بسبب ما وصفته بـ"دعم أنقرة للميليشيات".ونقلت وسائل إعلام ليبية، بينها موقع "أخبار ليبيا" الإلكتروني عن مدير أمن مدينة أجدابيا الصادق اللواطي قوله إن الاعتقال جاء "ردًا على دعم تركيا للمليشيات".

كما أشار إلى أن قرار الاعتقال جاء تنفيذًا لقرار قوات خليفة حفتر.



وحذّرت تركيا، في وقت سابق، ميليشيات حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعًا" إذا لم تفرج فورًا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعم جيش حفتر.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الأحد.

Advertisements

وقالت الخارجية التركية إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".

كما شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على أن كلفة الهجمات أو المواقف العدوانية ضد تركيا في ليبيا، ستكون باهظة جدًا "وسيتم الرد عليها بأشد ما يمكن".

جاء ذلك في تصريح للأناضول، الأحد، حول تهديدات وجهتها ميليشيات حفتر، ضد تركيا، بعد خسائرها جنوب العاصمة طرابلس.

ومساء الجمعة، هدد بيان لجيش حفتر، نشرته قناة "ليبيا الحدث" التابعة لهم، أنه صدرت الأوامر باستهداف باستهداف السفن والطائرات المدنية وتهديد الملاحة الجوية وضرب مقار وشركات تابعة لتركيا، والدعوة للقبض على مواطنيها المتواجدين على الأرض الليبية.

وبرر البيان التهديد بمزاعم تتعلق بالسيادة الليبية رغم استعانة جيش حفتر بأطراف خارجية مختلفة في هجومها على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتتعاون العديد من الدول، بما فيها تركيا، مع حكومة الوفاق، في إطار مساعي إعادة الاستقرار للبلاد، وإنهاء النزاع في البلاد سلميًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.