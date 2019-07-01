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صحيفة الخليج الالكترونية
يبدأ غداً اعتماد العمل بعقد الاستقدام الإلكتروني الموحد الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابة “مساند”.
وكانت وزارة العمل قد ألزمت مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل بالعقد الإلكتروني الموحد في عمليات الاستقدام للعمالة، لتنظيم العلاقة بين طرفي العقد.
وتستهدف الوزارة من ذلك تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، وحفظ حقوق الطرفين، خصوصاً الطرف الثاني وهو صاحب العمل، وسيلغي عملية احتكار الجنسيات على مكاتب معينة.
ويفرض التحديث الجديد لعقد الاستقدام، غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً.
كما منح العقد المحدّث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمسة أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. بدء العمل بنظام العقد الموحد للاستقدام وهذه أبرز ملامحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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