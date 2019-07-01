اندلاع حريق بشاحنتين إثر حادث مروري في #حائل

صحيفة الخليج الالكترونية أخمدت فرق الدفاع المدني بحائل حريقا اندلع بشاحنتين بسبب حادث مروري إحداهما ناقلة وقود والأخرى ناقلة شحن لمواد غدائية على مدخل مدينة حائل القادم من جهة القصيم وتصاعدت الأدخنة الكثيفة جراء وجود مادة البنزين ضمن حمولة إحدى الناقلات . وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أن الجهات الأمنية عملت على إغلاق الطرق القريبة من منطقة الحادث وإبعاد المركبات عن الطريق بعد إتمام إخماده مشيرا انه لم يصب أحد بأذى ولله الحمد جراء الحادث .

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