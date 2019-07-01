وفاة رجل وطفلين إثر حريق في منزل شعبي بمكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أخمد مدني العاصمة المقدسة حريقاً اندلع بمنزل، نتج عنه وفاة رجل وطفلان نتيجة الاختناق وكثافة الأدخنة.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف عن تلقى عمليا الدفاع المدني بلاغ مفاده وقوع حادث حريق بمنزل بحي شرائع المجاهدين، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار بمدخل منزل شعبي مكون من دور واحد مأهول بالساكنين نجم عنه وفاة رجل في العقد الرابع من العمر وطفلان من أحد الجنسيات الآسيوية باختناق نتيجة لكثافة وطبيعة المواد المشتعلة والتي كانت عبارة مراتب اسفنجية بكميات كبيرة تقع في صالة تفصل بين مخرج المنزل الوحيد والغرف التي وجد بها المتوفيين، مشيراً إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.
أضاف الشريف: “تتقدم المديرية العامة للدفاع المدني بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفيين، وتهيب في الوقت نفسه بضرورة اتباع إرشادات ووسائل السلامة اللازمة ومن ذلك تجنب التخزين في الأماكن غير المهيأة لذلك واستخدام كواشف الدخان والمطفيات اليدوية وعدم ترك الاطفال بمفردهم دون رقيب حرصا على سلامتهم”.
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