سماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غرب العاصمة دمشق

وسمع دوي انفجارات عنيفة بريف محافظة حمص بالتزامن مع تصدي مضادات الجيش السوري لأهداف معادية في سماء المحافظة. ونقل الإعلام الرسمي السوري أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي وأنها أسقطت ثلاثة منها. وأوضح مراسلنا أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا غرب دمشق وأن انفجارا عنيفا هز الموقع، كما استهدف الاعتداء الإسرائيلي موقعا للجمارك السورية في منطقة شنشار قرب الحدود مع لبنان. يتبع…

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