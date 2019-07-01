دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق DataNinja الجديد عبارة عن ترياق لطاعون الاستقبال اللاسلكي المتقطع وغير الكافي © Tech World قدمت بواسطة

“مشاكل عرض النطاق “الباندويث” أو “Bandwidth” بالإنجليزية قد انتهت”، هذا ما وصفه القائمون على التطبيق الجديد DataNinja على أندرويد.

واكملوا وصفهم بأن تطبيقهم هذا عبارة عن ترياق لطاعون الاستقبال اللاسلكي المتقطع وغير الكافي، وكذلك ترياق لازدحام الشبكة في البيت وأثناء التنقل وانقطاع التردد واسع النطاق.

من ناحيته هذا الوصف، كان بناءًا على المميزات القادمة مع التطبيق، والتي حقًا تجعله الأفضل في مجاله وبلا منازع، والآن دعونا نتعرّف على هذه المزايا الرئيسية:

مزايا تطبيق DataNinja الرئيسية:

اتصال مُعزز مدعوم من خلال الجمع بين الشبكات:

وهذا يعني إمكانية المستخدم دمج شبكة الواي فاي مع الشبكة الخلوية على الهاتف من أجل إنشاء أوسع وأكبر نطاق ترددي.

مشاركة النطاق الترددي مع الأصدقاء والعائلة:

إذا كان بمكانك أجهزة متعددة، ما عليك سوى ربطها معًا وإنشاء ” Fog Network” أو ما يُعرف بالشبكة الضبابية، وذلك للحصول على تحميل وتنزيل بسرعة أكبر.

اتصالات سلسلة وذاتية التوصيل:

إذا سقط أو انقطع أي من الاتصالات، فستبقيك تقنية “تجاوز الفشل” في التطبيق قيد التشغيل، بحيث يمكنك متابعة مشاهدة الفيديو مثلًا، أو تحميل محتوى الفيديو الخاص بك دون انقطاع.

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الأمن والخصوصية والسيطرة:

يقوم التطبيق بتشفير بياناتك وتوجيهها عبر روابط متعددة داخل شبكة VPN آمنة للغاية، مما يضمن أمانك وخصوصيتك.

كذلك، يمكنك التحكم بدقة في مقدار النطاق الترددي الذي تشاركه مع أصدقائك وعائلتك.

أخيرًا، تطبيق Data Ninja متاح حصريًا لمستخدمي أندرويد، بحيث يمكن لأصحاب إصدار أندرويد 5.0 فأحدث تحميله.

على أن يكون التطبيق متاح مجّانًا وبشكل كامل، دون أي مشتريات داخلية او حتى أي إعلانات مزعجة، ونحن بدورنا ننصح وبشدة بتجربة التطبيق.

تحميل تطبيق DataNinja – Boost Your Bandwidth‏ من هنا.

التدوينة تطبيق DataNinja عبارة عن ترياق لطاعون الاستقبال اللاسلكي المتقطع وغير الكافي ظهرت أولاً على عالم التقنية.