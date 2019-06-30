شكرا لقرائتكم ترامب يشيد بيوم «أسطوري» وكيم يستشرف «مستقبلاً جديداً» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيول – أ ب، أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 30 يونيو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 21:00

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقاءه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، بأنه «أسطوري»، مشيراً الى ان الجانبين اتفقا على استئناف محادثات لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. واعتبر كيم الاجتماع يؤكد «نية لبدء مستقبل جديد».



وبات ترامب أول رئيس أميركي يمارس مهماته، تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية. وبعدما كان مقرراً أن يكون اللقاء «وجيزاً جداً» وفق ترامب، لتبادل مجاملات، تحوّل اجتماعاً مدته 50 دقيقة. وبعدما سأل إذا كان كيم يريده أن يعبر، سار الرئيس الأميركي 10 خطوات في الشطر الشمالي، وكيم إلى جانبه، ثم اصطحبه إلى الجنوب لإجراء محادثات في «فريدوم هاوس».

وبعد انتهاء اللقاء في الشطر الجنوبي، رافق ترامب كيم إلى بلاده، برفقة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن. ثم غادر الرئيس الأميركي سيول متجهاً إلى واشنطن.

واللقاء هو الثالث لترامب وكيم، بعد قمة أولى في سنغافورة في حزيران (يونيو) 2018، وقمة ثانية فاشلة في هانوي في شباط (فبراير) الماضي. وتعثرت المحادثات بين واشنطن وبيونغيانغ، لخلاف حول ملف نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية. وتطلب إدارة ترامب بأن تتخلى الدولة الستالينية نهائياً عن برنامجها الذري، قبل إلغاء العقوبات الدولية المفروضة عليها، الأمر الذي ترفضه بيونغيانغ.

ووقف ترامب وكيم لالتقاط صور، وراء الخط الحدودي في قرية بانمونجوم حيث وُقِعت الهدنة بعد انتهاء الحرب الكورية (1950-1953). وتحدث ترامب عن «عظيم بالنسبة الى العالم»، مضيفاً: «كان يوماً تاريخياً جداً وأسطورياً. أنا فخور لعبوري هذا الخطّ».

وأعلن أنه دعا كيم لزيارة الولايات المتحدة، من دون تحديد موعد للزيارة. وتابع: «ذلك سيحصل يوماً ما. يمكنه فعل ذلك متى شاء. أعتقد بأننا نريد المضيّ في اتجاه الخطوة التالية».

وأشار ترامب الى أن مفاوضي البلدين سيستأنفون المحادثات «خلال أسبوعين أو ثلاثة» في شأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، وزاد: «سيطلقون عملية وسنرى ماذا سيحدث». واستدرك: «لا نبحث عن السرعة. نتطلّع إلى التقدّم في الاتجاه الصحيح».

ولفت الى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بيونغيانغ ستبقى، واستدرك: «في مرحلة ما أثناء المفاوضات، يمكن أن تحدث أمور»، ملمحاً الى تراجع إدارته عن موقفها الرفض سابقاً لتخفيف العقوبات، في مقابل تنازلات كورية شمالية مجزأة.

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أما كيم فشدد على أهمية العلاقة «الرائعة» التي تربطه بترامب، مضيفاً: «أنا مقتنع بأن علاقتنا ستساعدنا على تجاوز العراقيل التي تقف في طريقنا». ولفت الى أن هذه العلاقة جعلت من ترتيب اللقاء «خلال ليلة» أمراً ممكناً، بعدما «فوجئ» عندما دعاه الرئيس الأميركي الى هذا الاجتماع عبر «تويتر» السبت.

وتابع كيم: «واقع أن (قائدي) البلدين، وعلى رغم علاقة العداء الطويلة بينهما، تمكّنا من مصافحة بعضهما من أجل السلام في المكان الذي يرمز إلى الانقسام، هو أمر يُثبت أن الحاضر أفضل من الماضي. أعتقد بأن هذا تعبير عن استعداد (ترامب) لتجاوز كل الماضي المؤسف وبدء مستقبل جديد».

وأعلن أنه «سيتشرّف» بدعوة ترامب إلى بيونغيانغ «في الوقت المناسب»، علماً أن الزعيم الكوري الشمالي كان عبر العام الماضي الحدود الى الجنوب، أثناء أول قمة في المنطقة المنزوعة السلاح مع مون.

ولدى وصوله إلى المنطقة المنزوعة السلاح، زار ترامب منصة يمكن رؤية أراضي كوريا الشمالية منها، خصوصاً علم عملاق مرفوع على عامود يبلغ طوله 160 متراً. وقال ترامب لصحافيين: «كان هناك نزاع كبير هنا قبل لقائنا في سنغافورة. مذاك، اختفى الخطر».

وخاطب ترامب جنوداً أميركيين في قاعدة جوية في أوسان، جنوب سيول، قائلاً إن لقاءه وكيم كان «مثمراً جداً».

لكن الباحث الأميركي جوشوا بولاك من معهد «ميدلبوري» للدراسات الدولية علّق على اللقاء، قائلاً: «لو حصل هذا الحدث منذ أكثر من سنة، كان يمكن اعتباره بمثابة اختراق نفسي». وسأل «لكن الآن؟ لقاء من أجل الكاميرات ومن دون جدول أعمال لن يتمكن من محو سنة من أوهام وخيبات».

واعتبر أن إعادة إحياء المفاوضات تتطلّب «أمراً مختلفاً عن رسالة من صفحة واحدة ومصافحة يد جديدة»، في إشارة إلى المراسلات بين كيم وترامب.

أما ديفيد كيم، وهو محلل في مركز «ستيمسون» للبحوث (مقرّه واشنطن)، فرأى أن لدى اللقاء «قدرة لإعادة إطلاق المفاوضات»، مشيراً إلى أن محادثات جديدة قيد التحضير ستكون «حاسمة». وأضاف: «المطلوب هو مضمون، لا مسرحية».