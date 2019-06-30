شكرا لقرائتكم الرئيس التونسي قد يغادر المستشفى غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 30 يونيو 2019 - اخر تحديث في 30 يونيو 2019 / 16:40

أكد نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن والده الذي تعرّض يوم الخميس الماضي لوعكة صحية حادة «لم يعد بخطر» ويمكن أن يغادر المستشفى غداً أو بعد غد.



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وقال حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب «نداء تونس» الذي أسسه والده، إن «الرئيس بات أفضل حالاً، لم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلثاء».

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت الخميس أن قائد السبسي (92 سنة) تعرّض لـ«وعكة صحية حادة» استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس، حيث زاره رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة «الوضع العام في البلاد» و«حالته الصحية».

وقائد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سناً في العالم بعد ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية. ونقل الخميس إلى المستشفى تزامناً مع تفجيرين نفّذهما انتحاريان من تنظيم «داعش» استهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط 8 جرحى.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري، خصوصاً مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.