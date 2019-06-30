أمير قطر يصدر قرارا بشأن مجلس الشورى

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران.
وقالت الوكالة: "أصدر أمير البلاد القرار رقم 27 لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى سنتين، تبدأ اعتبارا من أول يوليو / تموز 2019، وتنتهي في 30 يونيو 2021، وقضى القرار بالعمل به من أول يوليو 2019".
وقالت في تدوينة أخرى: "أمير البلاد يصدر المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم 9 يوليو عام 2019".
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