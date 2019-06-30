دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جهاز Surface القابل للطي من مايكروسوفت قد يدعم تطبيقات أندرويد ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير Forbes مؤخراً عن مزيد من التفاصيل حول الجهاز المرتقب القابل للطي Surface من شركة مايكروسوفت، حيث يشير التقرير إلى أن الجهاز القابل للطي سيأتي بشاشة مزدوجة بحجم 9 إنش تدعم شبكات LTE أو 5G، كما يشير التقرير إلى أنه سيتم إطلاق الجهاز في النصف الأول من عام 2020.

ليس من الواضح حتى الآن ما تعنيه الشركة بالضبط بجهاز “قابل للطي”، فمن الممكن أن يشير هذا إلى شاشة مزدوجة قابلة للطي، وجهاز مرن يمكن طيه بالفعل. ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن مايكروسوفت تستعد لإضافة نظام تشغيل Windows 10 لجهاز Surface القادم.

والأهم من ذلك، أشار تقرير عبر ZDNet إلى أن جهاز Surface المرتقب سوف يدعم تطبيقات أندرويد. وعلى الرغم من أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومة بشكل صريح، إلا أنها ستكون خطوة مفاجئة لشركة مايكروسوفت.

فقد أشار موقع The Verge إلى أن جعل Windows 10 متوافقًا مع تطبيقات أندرويد سوف يتطلب مجهودًا كبيرًا، حيث من المحتمل أن تحتاج مايكروسوفت إلى إنشاء متجر تطبيقات خاص بها منفصل عن Google Play لإتمام هذه العملية، كما سيحتاج المطورون أيضًا إلى القيام ببعض الخطوات لتحسين التطبيقات الحالية لمتجر مايكروسوفت.

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جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت ستختار تطبيقات أندرويد على نظامها الأساسي العالمي Windows UWP، والذي سيسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات يمكن تشغيلها على أنواع متعددة من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسب المحمولة. ولكن لم تحقق الشركة نجاحًا كبيرًا في إقناع المطورين بإنشاء هذه التطبيقات، ويبدو أنها تراجعت مؤخرًا عن النظام الأساسي.

بالطبع يمكن لمايكروسوفت تغيير خططها حتى عام 2020، ومن الممكن أن تُفضل مايكروسوفت الاتجاه إلى مكان مختلف تمامًا بعد كل شيء. ولكن من المحتمل بشكل كبير أن تقفز الشركة على مسار الأجهزة القابلة للطي قريبًا.

المصدر

هذا الموضوع جهاز Surface القابل للطي من مايكروسوفت قد يدعم تطبيقات أندرويد ظهر على التقنية بلا حدود.