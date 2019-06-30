5 تطبيقات أندرويد جديدة تُجربها هذا الأسبوع “4”

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

دائمًا في جعبتنا كل ما هو مُهم ومفيد لكم في عالم التطبيقات للهواتف المحمولة، ونحن مستمرين في تقديم الأفضل لكم.

سواء كان الأمر يتعلق بالأخبار المتعلقة بالتطبيقات الجديدة أو أخبار التحديثات التي تشهدها التطبيقات.

عمومًا نبدأ معكم هذه المقالة الدورية والتي ستكون حاضرة بشكل أسبوعي.

على ان نستهدف فيها باقة من أفضل التطبيقات الجديدة على متجر قوقل بلاي، والتي بطبيعة الحال تستحق التجربة.

ذات صلة: 5 تطبيقات أندرويد جديدة تُجربها هذا الأسبوع “3”

1.Firefox Preview:

أولى التطبيقات في هذه المقالة، حيث من المعلوم لمستخدمي أندرويد بأن موزيلا تعمل حاليًا على استبدال متصفّحها فايرفوكس.

لتُعلن قبل أيام من الآن، عن إدخال نسخة المعاينة كإصدار تجريبي على متجر قوقل بلاي.

ومن المفترض أن يُقدّم المتصفّح القادم ضعف سرعة متصفّح فايرفوكس الحالي، مع توفير أدوات الحماية ضد التتبع بشكل افتراضي.

ناهيك عن واجهة المستخدم الجديدة والذي معها أوجدت شريط العناوين في أسفل الشاشة، مع مساحة مخصصة لتخزين الروابط إلى مواقعك المفضلة، والدعم للوضع المُظلم وأكثر.

ذات صلة: الجيل التالي من متصفّح فايرفوكس متاح الآن كإصدار تجريبي عام على أندرويد

2. LastPass MFA:

تطبيق آخر وجديد، وهو يأخذ خاصية “المصادقة متعددة العوامل” بخطوة إلى الأمام، وذلك خلال دعم الوصول إلى تدابير الأمان المدمجة في أندرويد.

مثل قارئ بصمات الأصابع، ومعرّف الوجه، وتسجيل الأنماط الخاص بك، على ان يعمل هذا الإصدار على وجه التحديد مع كل من خدمة LastPass MFA و LastPass Identity.

وهذا يعني أنه يمكنك الآن تسجيل الدخول إلى جميع حسابات LastPass المخزنة من خلال الاستفادة من مجموعة كبيرة من التدابير الأمنية لنظام أندرويد.

Advertisements

3. Ceri Launcher:

إذا كنت أحد المستخدمين الذين يُحبّون تجربة كل ما هو جديد في عالم تطبيقات اللانشرات، فأنصحك بتجربة هذا اللانشر الجديد Ceri Launcher.

طبعًا خيار التجربة صادر لمعرفة مدى ملاءمة اللانشر لسير العمل والسمات الخاصة بك.

عمومًا تم تصميم هذا اللانشر الجديد باستخدام Flutter SDK لتحقيق أقصى أداء، كونها أداة خفيفة الوزن.

لذلك قد لا يكون التطبيق غني بالميزات، ولكن إذا كنت تستخدم جهازًا قديمًا، فيجب أن يكون Ceri Launcher على رادارك.

4. DataNinja – Boost Your Bandwidth:

من المفترض أن يعمل هذا التطبيق على تعزيز سرعات الشبكة الخاصة بكك، وذلك عن طريق الجمع بين واي وإشارة البيانات الخلوية.

والفكرة هي أن هذا التحرير والسرد يخلق أكبر عرض نطاق ترددي لبياناتك، ولكن هذا ليس كل شيء، حيث يمكنك مع هذا التطبيق الجمع بين أجهزة متعددة لإنشاء شبكة Fog واسعة لأقصى سرعات عند التحميل أو التنزيل، وهو أمر رائع للغاية.

5. Trill Project:

آخر التطبيقات في هذه المجموعة، وهو عبارة عن تطبيق شبكة اجتماعية يوفر الاستخدام الآمن من خلال إخفاء الهوية.

وبهذه الطريقة، يمكنك مشاركة أعمق أفكارك دون خوف، على أن يتم الإشراف في الخدمة في بعض الظروف.

بدوره يتضمن التطبيق العديد من المجتمعات المختلفة، بحيث يمكنك بسهولة العثور على المكان الأنسب لنشر أفكارك.

التدوينة 5 تطبيقات أندرويد جديدة تُجربها هذا الأسبوع “4” ظهرت أولاً على عالم التقنية.