شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جزائرية تقضى بالحبس المؤقت لـ16 شخصا بتهمة رفع راية غير العلم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر قاضي التحقيق محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة اليوم الأحد بإيداع 16 شخصا الحبس المؤقت بتهمة المساس بسلامة الوطن برفع راية غير العلم الوطني.

وقال بيان لوكيل الجمهورية بالمحكمة إنه "بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من عناصر الضبطية القضائية التابعة لأمن المقاطعة الادارية لسيدي امحمد وبتعليمات من وكيل الجمهورية، تم بتاريخ 30 يونيو2019 تقديم 16 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، أحال وكيل الجمهورية ملف القضية لقاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لـ 16 شخصا من أجل جرم المساس بسلامة وحدة الوطن برفع راية من غير الراية الوطنية.

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وأصدر قاضي التحقيق بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الاول أوامر ايداع الحبس المؤقت في حق كل المتهمين.