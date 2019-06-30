شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: هناك إجماع فى أوبك على تمديد خفض الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح لرويترز اليوم الأحد إن أعضاء أوبك اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج لكنهم لم يتخذوا قرارا بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر.
وقال الفالح "بالتأكيد هناك تمديد، ثمة إجماع يتشكل... جميع من اتحدث إليهم يؤكدون أن الالتزام في النصف الثاني سيكون أكثر مما رأيناه في النصف الأول".
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