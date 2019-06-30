شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية: الميليشيات الحوثية تقتل مدنيين أثناء تسلمهم لمواد إغاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر يمنية بمقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل، وإصابة سبعة آخرين في قصف مدفعي لميليشيات الحوثي استهدف تجمعا لمدنيين في حي سكني بمدينة تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضحت المصادر، في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم،الأحد، أن الميليشيات استهدفت بقذائف مدفعية الهاون تجمعا للمدنيين أثناء تسلمهم مواد إغاثية في حي حوض الأشراف، شرق المدينة.

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وتقصف مليشيا الانقلاب بين الحين والآخر الأحياء السكنية في مدينة تعز، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.