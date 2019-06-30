المسمارى: على دول الجوار وجامعة الدول العربية اتخاذ موقف من التهديدات التركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، دول الجوار وجامعة الدول العربية باتخاذ موقف من التهديدات التركية. ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية) عن المسماري قوله: إن تركيا تتدخل في شؤون المنطقة وتهدد الأمن الإقليمي. Advertisements وتعهد المسماري أمس بعدم السماح بوجود أي مليشيات أو عناصر إرهابية داخل الأراضي الليبية، وقال إن العمليات العسكرية مستمرة حتى القضاء على الإرهابيين ومن يساندهم؛ فالجيش يقود المعركة من أجل ليبيا وسيادتها الكاملة.

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