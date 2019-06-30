شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ألغام أمريكية مدفونة بالقرب من الشريط الشائك جنوب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت السلطات السورية المختصة فى ريف محافظة القنيطرة ألغاما أمريكية الصنع مدفونة فى أحد المستودعات التى كانت مقرا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى.

وذكرت وكالة "سبوتينك" نقلا عن "سانا"، فإن الجهات المختصة عثرت على "مستودع يحتوى ألغاماً أمريكية الصنع كان مدفونا ضمن أحد مقرات تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى قبيل اندحاره عن المنطقة فى قرية المعلقة جنوب القنيطرة على بعد أمتار من الشريط الشائك مع كيان العدو الصهيوني".

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وعثرت الجهات المختصة الاثنين الفائت على قنابل إسرائيلية وكمية من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال بعضها إسرائيلى الصنع من مخلفات المجموعات الإرهابية فى ريفى دمشق والقنيطرة.

ويستمر سقوط المستودعات ومخلفات الإرهابيين من أسلحة وذخائر وأجهزة غربية، كما تواصل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش المتمركزة فى المنطقة والأهالى عمليات تمشيط القرى والبلدات فى ريف القنيطرة بعد تطهيرها من الإرهاب.