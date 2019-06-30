عائلة شهيد فلسطيني ترفض تسلم جثمانه بشروط الشرطة الإسرائيلية

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365
رفضت عائلة الشهيد الفلسطيني محمد سمير عبيد، الأحد، شروط الشرطة الإسرائيلية لتسليم جثمانه لهم.
وأفاد محامي "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، محمد محمود، في بيان وصل الخليج 365 نسخة عنه، بأن الشرطة الإسرائيلية وافقت على تشريح جثمان الشهيد عبيد بوجود طبيب فلسطيني.
وأضاف أنها وافقت كذلك على تسليم جثمانه لذويه، لكن بشروط تتمثّل في دفنه بمقبرة شارع صلاح الدين بمدينة القدس المحتلة، وحضور خمسين شخصا فقط في تشييع الجثمان.
يُضاف إلى الشروط عدم رفع الأعلام الفلسطينية والرايات الوطنية خلال التشييع والدفن، ودفع كفالة مالية بقيمة 25 ألف شيقل (7 آلاف دولار)؛ لضمان تنفيذ الشروط.
وأكد المحامي رفض العائلة لكافة الشروط التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية لتسليم الجثمن.
كانت الشرطة الإسرائيلية قتلت الشاب عبيد (أسير محرّر قضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية) خلال مواجهات الخميس؛ حيث ادّعت أنه أطلق ألعابًا نارية تجاه عناصرها.
وقال شهود عيون إن أحد عناصر الشرطة أطلق 3 رصاصات على صدر عبيد، من مسافة قريبة جدًا؛ حيث أُصيب بشكل حرج، ثم أُعلن عن وفاته لاحقاً.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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