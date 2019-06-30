مشفى فلسطيني يُناشد الهيئات الدولية وقف الاقتحامات الإسرائيلية

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365 -

ناشد مجلس إدارة مشفى “جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية” شرق القدس المحتلة، الهيئات الدولية التدخل لوقف اقتحامات القوات الإسرائيلية المتكررة للمشفى، بزعم البحث عن مُصابين فلسطينيين مطلوبين لديها.

وأدان المجلس، في بيان له الأحد، اقتحام وحدة خاصة من القوات الإسرائيلية باحات المشفى منتصف ليل السبت/الأحد.

وجاء في البيان “أن عدّة سيارات تابعة لشرطة الاحتلال دخلت ساحة المشفى، ثم اقتحمت قوة خاصة المبنى بذريعة إلقاء القبض على أحد المصابين الذي كان قد غادر المشفى قبل لحظات من وصولهم”.

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وناشد مدير عام “المقاصد” بسام أبو لبدة كافة الهيئات الحقوقية الدولية المختصة بحقوق الإنسان وحماية حق المريض بالتدخل لتوفير الحماية للمشفى الذي يتعرض بشكل متكرر لاقتحامات القوات الإسرائيلية بذريعة البحث عن مصابين وجرحى.

واعتبر أبو لبدة أن أن هذه الانتهاكات تنافي وتناهض كافة القوانين والأعراف الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتقضي بحماية المصابين والمرضى وتمنع الدخول إلى المشافي بالأسلحة.

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