الشرطة الإسرائيلية تفرج عن الوزير الفلسطيني لشؤون القدس

القدس / فاطمة أبو سبيتان / الخليج 365

قال مهند جبارة، محامي الدفاع عن وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، إن الشرطة الإسرائيلية أفرجت عن الأخير بعد ساعات من اعتقاله.

وأوضح جبارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن شرطة الاحتلال اعتقلت "الهدمي" من منزله في حي الصوانة بمدينة القدس، فجر الأحد.

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وأضاف أن سلطات الاحتلال بررت الخطوة بـ"مس الوزير بالسيادة الإسرائيلية على القدس في الأسبوع الأخير"؛ في إشارة إلى جولة بالمسجد الأقصى، أجراها مع الرئيس التشيلي سبستيان بينيرا.

ولاحقا، نقل مراسل الخليج 365 عن جبارة نبأ الإفراج عن "الهدمي"؛ دون قيد أو شرط، بعد رفض الأخير الخضوع للتحقيق بغياب محاميه.

وأشار جبارة أن اعتقال الوزير الفلسطيني جاء استجابة لضغوط من اليمين المتطرف في إسرائيل، على خلفية جولته مع بينيرا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.